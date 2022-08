Frauen-Nationaltrainer springt ab – Nun geht auch Nils Nielsen Nächster gewichtiger Abgang im Fussball der Frauen: Der Däne wird seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Fabian Sangines

Der Nationaltrainer geht: Nils Nielsen wird seinen per Ende 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Foto: Getty

Es war Mitte Juni, als Nils Nielsen im Hotel Seedamm Plaza sass und sagte, dass er seinen per Ende 2022 auslaufenden Vertrag als Schweizer Nationaltrainer gerne verlängern würde – sofern das Projekt stimme. Nun, etwas mehr als zwei Monate später, informiert der Däne seine Spielerinnen per E-Mail, dass er kein neues Arbeitspapier unterschreiben werde. Aus familiären Gründen, so schreibt es die NZZ. Eine offizielle Mitteilung soll am Mittwochnachmittag folgen.

Nach dem Abgang von Frauenfussball-Direktorin Tatjana Haenni in Richtung nordamerikanische Profiliga NWSL ist es die zweite Schlüsselposition, die der Schweizerische Fussballverband ab 2023 neu besetzen muss. Und möglicherweise ein weiteres Indiz dafür, dass sich intern nicht alle Beteiligten einig sind, wenn es um die Entwicklung des Fussballs für die Frauen in der Schweiz geht.

Er setzte sich für Chancengleichheit ein

Offiziell startete Nielsen im Januar 2019, er pflegte von Beginn an eine andere Herangehensweise als Vorgängerin Martina Voss-Tecklenburg, die zum Deutschen Fussball-Bund wechselte und als Nationaltrainerin an der vergangenen EM den Final erreichte. Der 50-Jährige setzte mehr auf den Dialog, gab dem Wort der Spielerinnen mehr Gewicht, versuchte dadurch ihr Selbstvertrauen zu stärken. Generell war ihm Chancengleichheit ein grosses Anliegen, er hatte Mühe zu verstehen, weshalb die Mädchen im Fussball so sehr weniger gefördert werden als die Jungs. Intern machte sich Nielsen auch für die Förderung von Trainerinnen stark, im Interview mit dieser Zeitung sagte er Mitte Juni, dass er am liebsten von einer Schweizerin abgelöst werden würde.

Dass er nun selber den Schlussstrich zieht, kann wieder als ungutes Zeichen gedeutet werden, vielleicht stimmen auch die familiären Gründe. Es ist aber auch nicht auszuschliessen, dass er dem Verband zuvorkommt, nach einem bisher weiterhin sieglosen 2022 war eine Vertragsverlängerung zumindest offiziell noch alles andere als beschlossen. Seine Passivität im ersten EM-Spiel gegen Portugal (2:2) sorgte für viel Unverständnis, Nielsen selber sparte kurz nach Schlusspfiff auch nicht mit Selbstkritik.

In einer wegweisenden Zeit muss der SFV nun also zwei Schlüsselpositionen besetzen. Zuerst wartet die WM-Qualifikation, im September finden die letzten beiden Gruppenspiele statt, aller Voraussicht nach muss die Schweiz das europäische Playoff Anfang Oktober bestreiten. Sollte das Nationalteam da erfolgreich sein, steht im Februar das interkontinentale Qualifikationsturnier in Neuseeland an.

Dazu ist noch die Bewerbung um die Austragung der EM 2025 pendent, die Uefa kommuniziert ihren Entscheid am 25. Januar. An diesem Turnier, so sagte es Nielsen, solle die aktuelle Generation der Schweizer Nationalspielerinnen ihren leistungsmässigen Höhepunkt erreichen. Es ist knapp zwei Monate her, als er noch beteuerte, dies gerne an der Seitenlinie mitzuerleben. Das hat sich nun offenbar geändert.

