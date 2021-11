Porträt von Mr. Street Parade – Nun gibt er den Leuten 0,5 ml Impfstoff statt 4 cl Wodka Joël Meier hat sich während der Pandemie gewandelt. Aus dem «Mr. Street Parade» wurde zuerst ein Maskenhändler und dann ein Betreiber von Teststationen und Impfzentren. David Sarasin

Joël Meier hat während der Pandemie die Zusammenarbeit mit Behörden und Politik gelernt. Foto: Sabina Bobst

Donnerstagmorgen im Impfzentrum Uster. Joël Meier tritt vor die versammelte Spitalbelegschaft, die sich bereit gemacht hat, zum ersten Mal Booster-Impfungen zu verabreichen. «Wir kennen das bereits», sagt Meier in die Runde, «jetzt geht es wieder los.» Draussen vor der Turnhalle stehen schon die ersten Leute an.

Einen Automatenkaffee später sitzt Meier in seinem Büro und geht auf dem Computer die Anmeldungen für die kommenden Tage durch. «Es sieht nicht schlecht aus, rund 500 für heute und Samstag. Auch Montag ist schon beinahe ausgebucht.»

Sein Büro ist eine mit Neonlicht beleuchtete, uneingerichtete Kammer am Rand der Turnhalle. Der 48-Jährige kennt solche Büros von seinem früheren Leben, nur habe er sie nie so lange benutzt wie jetzt, sagt er und lacht ein von langen Nächten gezeichnetes Lachen. Bevor die Pandemie kam, war Meier Veranstalter von Grossevents. Mit dem «Rockstar-Zelt» war er an grossen Festivals präsent. Bekannt ist er vor allem seit vielen Jahren als Präsident der Street Parade.