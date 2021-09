Neue Corona-Regeln für Zürcher Schulen – Nun gilt wieder Maskenpflicht für Lehrpersonen und ältere Schülerinnen Neue Massnahmen gelten für die Lehrer- und ältere Schülerschaft. Doch es gibt Möglichkeiten, sich von der Maskenpflicht zu befreien. Ev Manz

Auf Antrag von Bildungsdirektorin Silvia Steiner müssen Lehrpersonen sowie Gymi- sowie Berufsschüler wieder eine Maske tragen. Foto: Sabina Bobst

Noch sind zahlreiche Schulklassen im Kanton Zürich von Corona-Fällen betroffen, Schulleiter am Rotieren und Eltern besorgt um die Gesundheit ihrer Kinder. Kurz: In der Zürcher Schullandschaft herrscht bezüglich Corona ein Chaos. Seit Tagen steht deshalb die Frage im Raum: Wann reagiert die Bildungsdirektion unter Mitte-Regierungsrätin Silvia Steiner? Und welchen Beschluss des Gesamtregierungsrates legt sie vor? Diese Frage interessiert gerade jetzt besonders, da sich landesweit Pädiater und Taskforce nicht einig sind, ob man Kinder durchseuchen oder durchtesten soll.

Am Freitag nun hat der Gesamtregierungsrat neue Massnahmen verfügt. Ab dem 4. Oktober gilt wieder eine Maskenpflicht für alle Lehrpersonen der Volksschule und für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe II, also an Gymnasien und Berufsschulen. Wer über ein gültiges Covid-Zertifikat verfügt oder an wöchentlichen repetitiven Tests teilnimmt, kann von der Maskentragpflicht befreit werden. Diese Regelung gilt befristet bis zum 24. Januar.

Befristete Maskentragpflicht in Primarschule möglich

Zudem können Schulen beim Auftreten von Infektionsfällen wie bis anhin eine zeitlich befristete

Maskentragpflicht für Schülerinnen und Schüler anordnen. Klassen, die an repetitiven Tests teilnehmen, werden im Kanton Zürich von der Klassenquarantäne befreit. Das repetitive Testen ist nach wie vor lediglich empfohlen und keine Pflicht. Neu gelten für die Schutzkonzepte an Schulen Mindestanforderungen.

Klassen, die am repetitiven Testen teilnehmen, werden von der Klassenquarantäne befreit. Foto: Anna-Tia Buss

Mit diesen Massnahmen will der Regierungsrat gewährleisten, dass die Schulen im Winterhalbjahr offen bleiben und die Neuinfektionen verringert werden.

Klassenlager nur mit Geimpften und Genesenen

Einen Schritt weiter gehen derzeit bereits freiwillig zahlreiche Mittelschulen im Kanton, wenn es um die Teilnahme von Klassenlagern, Studienreisen oder Sprachaufenthalten geht. Daran dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene teilnehmen, es gilt also 2G. Grund dafür ist die aufwendige Testerei für alle Ungeimpften und Nicht-Genesenen, wie der «Blick»am Freitag schreibt. So müsste ein solcher etwa in Italien alle 48 Stunden erfolgen, bei einer positiven Testung wäre Quarantäne nötig. Diese Handhabung entspricht auch den Empfehlungen des Kantons Zürich. In anderen Kantonen wie St. Gallen, Bern, Aargau und Luzern gibt es keine konkreten Empfehlungen.

