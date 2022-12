Die nächste Niederlage – Nun ist es vorbei mit dem Heimnimbus der ZSC Lions Beim 2:3 gegen dezimierte Lakers erwachen die Zürcher zu spät und kassieren ein spätes Slapstick-Tor. Das einzig Positive: Texier trifft erstmals seit Oktober wieder.

Simon Graf

Die Entscheidung: Dünner trifft zum 3:2-Siegestor, ZSC-Goalie Waeber ist geschlagen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die neue Swiss-Life-Arena inspirierte die ZSC Lions zu sieben Siegen in ihren ersten sieben Heimauftritten in der Liga. Manchmal waren sie dabei souverän, manchmal war ein Kämpferherz gefragt wie gegen Lausanne, als sie ein 0:3 aufholten. Doch am vergangenen Samstag kassierten sie gegen den SC Bern beim 2:3 in Overtime die erste Heimniederlage in der National League. Und offenbar ist nun ihr Nimbus im neuen Stadion weg. Denn gegen stark dezimierte Rapperswil-Jona Lakers liessen sie sogleich die nächste Enttäuschung folgen: ein 2:3 in einem Spiel, in dem sie viel zu spät erwacht waren.

Die späte Entscheidung

Durch zwei Tore des Franzosen Texier (45., 55.) konnten sie zwar ein 0:2 aufholen, doch in der Schlussminute luden sie Dünner zum Siegestor ein. Marti spielte den Puck vor dem eigenen Tor unkontrolliert nach vorne, er flatterte zu Lammikko, der ihn mit der Hand wegschlagen wollte und dabei dem Lakers-Stürmer auf den Stock servierte. Dünner bedankte sich mit seinem sechsten Saisontor zum 3:2-Sieg. So kurios das Tor zustande kam, aufgrund der Spielanteile über 60 Minuten war der Erfolg der Lakers verdient.

Die 3 Infos einblenden Maxim Noreau Der langjährige ZSC-Verteidiger gewinnt auch sein zweites Duell gegen die Ex-Kollegen und lässt sich bei den ersten beiden Lakers-Toren je einen Assist notieren. Alexandre Texier Die Kollegen herzten den Franzosen nach seinen Saisontoren drei und vier. Platzt beim hochtalentierten Flügel nun der Knoten? Melvin Nyffeler Ein starkes Spiel des früheren ZSC-Juniors im Lakers-Tor. Aber das ist man sich von ihm ja gewöhnt, wenn er gegen die Zürcher spielt.

«Wir haben den Schalter zu spät umgedreht», sagte ZSC-Flügel Chris Baltisberger treffend. Das kommt in jüngerer Zeit des öfteren vor. Man mag dies mit der jüngsten Ballung von Spielen erklären – es war ihre siebte Partie in elf Tagen. Doch wenn man das Personal gegenüberstellt, das Rikard Grönborg im Vergleich zu seinem Antipoden Stefan Hedlund zur Verfügung stand, so war das Geschehen doch erstaunlich. Denn die Lakers traten nur mit drei Ausländern an, weil Cervenka, Djuse und Jensen verletzt sind und der neue Tscheche Jordan noch nicht spielberechtigt ist.

Hemmungslose Lakers

Doch davon liessen sich die Rapperswiler nicht beeindrucken. Sie spielten frisch drauflos und gingen durch die Powerplaytore von Moy (7.) und Noreau (26.) 2:0 in Führung. Derweil die ZSC Lions uninspiriert und bieder wirkten, machten die Lakers einen gut organisierten, mutigen Eindruck. Die Hemmungen, die sie gegen den «grossen Bruder» vom anderen Ende des Zürichsees einst hatten, haben sie längst abgelegt. Nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen war dieser Sieg in Zürich-Altstetten ein wohltuender für sie.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Rapperswil-Jona Lakers 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) 10’895 Zuschauer. Tore: 7. Moy (Noreau, Schroeder/Ausschluss Geering) 0:1. 26. Noreau (Albrecht, Rowe/Ausschluss Riedi) 0:2. 45. Texier (Wallmark) 1:2. 55. Texier (Kukan) 2:2. 60. (59:25) Dünner 2:3. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 2 Minuten gegen die Lakers. ZSC Lions: Waeber; Weber, Lehtonen; Kukan, Geering; Phil Baltisberger, Marti; Trutmann; Riedi, Wallmark, Texier; Azevedo, Roe, Andrighetto; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Chris Baltisberger, Sigrist, Bachofner. Lakers: Nyffeler; Vouardoux, Profico; Noreau, Maier; Aebischer, Baragano; Sataric; Lammer, Albrecht, Brüschweiler; Moy, Schroeder, Wetter; Eggenberger, Rowe, Cajka; Wick, Dünner, Forrer. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Schäppi (verletzt), Lakers ohne Djuse, Cervenka, Jensen (verletzt), Zangger (krank) und Jordan (noch nicht spielberechtigt). – ZSC Lions ab 59:35 ohne Torhüter.



Bei den ZSC Lions konnte man sich immerhin darüber freuen, dass Texier erstmals seit dem 22. Oktober wieder traf. Der Franzose war zuletzt fast verzweifelt, weil der Puck einfach nicht ins Tor ging. Nach einem gewonnenen Bully Wallmarks traf er mit einem wuchtigen Schuss, später glich er nach schöner Vorarbeit Kukans aus. Hätten die ZSC Lions noch gewonnen, es wäre die Story des Abends geworden. So war es nur eine Fussnote.

Der «Eisbrecher»-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.