Swiss Life Arena: Neues ZSC-Stadion – Nun macht Zürich sogar New York Konkurrenz Jahrzehnte träumten die ZSC Lions vom eigenen Zuhause, heute weihen sie es mit ihrer Heimpremiere ein. Die Arena zum Schwärmen – für die Spieler, aber auch die Fans. Simon Graf

Der grösste Videowürfel Europas: Wer ein Tor verpasst hat, kann es auf dem riesigen Bildschirm nochmals anschauen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Stadt Zürich bewegt sich doch. Ihr Gesicht hat sich in den letzten 15 Jahren durch einige markante Bauten verändert. Der Prime Tower brachte Wolkenkratzer-Feeling an die Limmat, der neu gestaltete Sechseläutenplatz wurde zur Begegnungszone, beim Hauptbahnhof entstand mit der Europaallee gar ein neues Quartier, die Erweiterungsbauten des Kunsthauses und des Landesmuseums stechen ins Auge. Und nun wird an den Gleisen in Zürich-Altstetten tatsächlich ein Sportstadion eröffnet, das selbst europaweit Massstäbe setzt: die Swiss-Life-Arena, die neue Heimat der ZSC Lions.