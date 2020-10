KZU verhängt Maskenpflicht – Nun müssen an der Kanti Bülach auch Schüler Maske tragen Die Kantonsschule Zürcher Unterland geht mit ihrem Schutzkonzept einen Schritt weiter: Überall gilt jetzt Maskenpflicht – sogar im Sport. Andrea Söldi

Ab sofort müssen die Schülerinnen und Schüler an der Kantonsschule Zürcher Unterland Mund und Nase mit einer Gesichtsmaske abdecken. KEYSTONE

Was im Bus, Zug und anderen öffentlich zugänglichen Orten bereits fast zur Gewohnheit geworden ist, gilt nun auch an der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach: Sowohl die Lehrpersonen als auch die Schülerinnen und Schüler müssen überall eine Gesichtsmaske tragen. Und dies sogar im Turnen. Die Gestaltung des Sportunterrichts werde überarbeitet, weil mit Maske nicht mehr alles möglich sei, teilt Rektor Roland Lüthi im Informationsschreiben mit.

Angst vor Schulschliessung

Die Massnahme soll die Gefahr einer erneuten Schulschliessung reduzieren. «Meine Hoffnung, dass wir offen bleiben dürfen, ist ungebrochen», schreibt der Rektor. Trotzdem fordert er die Eltern und die Schülerinnen und Schüler auf, die Infrastruktur für einen allfälligen Fernunterricht bereilts jetzt bereitzustellen.

Die Schulleitung hat sich in der ersten Woche nach den Herbstferien für die Verstärkung des Schutzkonzepts durch die Maskenpflicht entschieden. Sie musste dafür bei der kantonalen Bildungsdirektion einen Antrag stellen, der bewilligt wurde. Auch viele andere Gymnasien unternehmen zurzeit entsprechende Schritte, wie die Bildungsdirektion mitteilt. Wenn der Bundesrat voraussichtlich am Mittwoch die Covid-19-Verordnung anpasse, werde er vermutlich auch die Bestimmungen für den Sportbereich aktualisieren, sagt eine Sprecherin. Derweil war es der obligatorischen Schule bis anhin nicht erlaubt, eine Maskenpflicht einzuführen. Kinder dürfen aber freiwillig eine Maske anziehen.