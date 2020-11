Vorstoss im Kantonsrat – Nun muss sich der Regierungsrat mit dem Spital Bülach befassen Zwei Unterländer Kantonsräte sorgen sich um die Situation am krisengeschüttelten Spital. Fabian Boller

Zwei Unterländer Kantonsräte sorgen sich um die Situation am Spital Bülach. Foto: Sibylle Meier

Ist das Spital Bülach ein Notfall-Patient? Die Zürcher Regierung muss sich zur aktuellen Situation am von Unruhen gebeutelten Spital äussern. Auslöser ist eine Anfrage des Steinmaurer Kantonsrats Hans Egli (EDU) und der Stadler Kantonsrätin Wilma Willi (Grüne). Die beiden wollen vom Regierungsrat wissen, ob ihm der aktuelle Konflikt rund um die Führung des Spitals bekannt sei, ob das regierungsrätliche Vertrauen ins Spitalpräsidium noch gegeben sei und was die Regierung unternehme, um bei dem Konflikt zu helfen.

Der Regierungsrat soll sich ausserdem zum belasteten Verhältnis zwischen dem neuen Spitaldirektor und der Ärztegesellschaft des Zürcher Unterlandes (Azul) äussern. Ausserdem wollen die beiden Parlamentarier wissen, ob unter den verworrenen Umständen die Wahrung der Rechte der Patientinnen und Patienten noch gegeben sei. Der Regierungsrat muss nun innerhalb von drei Monaten eine Antwort formulieren.

Umstrittene Entlassung

Am und um das Spital Bülach gehen die Wogen hoch, seit der Chefarzt und Ärztliche Direktor Nic Zerkiebel Anfang September freigestellt wurde. Es ging um unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung des Unterländer Spitals. Ein grosser Teil der Belegschaft opponierte offen gegen die Entlassung. Schliesslich kündigte der umstrittene Spitaldirektor Rolf Gilgen auf Ende November seinen Rücktritt an. Seinen Posten übernimmt Urs Müller, Mitglied des Verwaltungsrats der Spital Bülach AG seit 2016.