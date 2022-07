Kunstturner Jan Raubal – Nun nimmt er die WM ins Visier Der Kunstturner vom TV Opfikon-Glattbrugg hat an den Schweizer Meisterschaften unlängst auch sich selber überrascht. Jetzt fokussiert Jan Raubal erstmals voll auf den Sport – und hat grosse Ziele. Florian Bolli

Ian Raubal gewann an der SM der Kunstturner Mehrkampf-Silber. Damit hat er nicht gerechnet. Foto: Thomas Ditzler

Er gehört zu den Jüngsten, die in Magglingen trainieren. Noch ist der 20-Jährige vom TV Opfikon Glattbrugg nicht in der Na­tionalmannschaft angekommen, sondern erst in der Vorstufe dazu, dem erweiterten Nationalkader. Doch Ian Raubal aus Fällanden ist auf bestem Weg, ­daran etwas zu ändern.