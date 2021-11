Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Nur Anfänger verstehen Feedback als Kritik an ihrer Person Was wir von Kritikern lernen können, auch wenn wir nicht ihrer Meinung sind? Mehr als man denkt. Seien Sie also nicht zu empfindlich! Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Wenn es um negatives Feedback geht, sagen die meisten: «Für mich kein Problem, sag mir, was du wirklich denkst.» Tatsächlich vertragen wir Kritik aber schlecht. Wir nehmen alles persönlich, sind beleidigt, hassen uns selbst oder das Gegenüber (siehe Zeichnung). In der Regel vergessen wir auch alles Positive, was gesagt wurde, und erinnern nur das Negative.

Zugleich wollen wir gerne Feedback bekommen, in der Hoffnung, dass es positiv sein wird. Denn wir brauchen Lob, Zuspruch, Beifall. Und das ist nicht nur unser Narzissmus, der befriedigt werden will, Wertschätzung motiviert uns, weiterzumachen, besser, freier oder selbstsicherer zu werden. Besonders wenn wir neu sind oder wenn wir Dinge zum ersten Mal machen, ist positives Feedback bedeutend, weil es uns beflügelt, während negatives uns das Selbstvertrauen und die Lust raubt.