Nachtruhe am Flughafen – Nur ein Flugzeug ist wegen Nato-Übung in der Nacht gelandet Die Luftwaffenübung der Nato-Staaten in Deutschland hatte auch Folgen für den Flughafen Zürich. Anna Bérard

Weil der Luftraum über Süddeutschland zeitweise gesperrt war, mussten die Airlines ihre Starts und Landungen am Flughafen Zürich anpassen. Foto: Flughafen Zürich

Die grosse Luftwaffenübung der Nato-Staaten in Deutschland hat für zwei Wochen auch den Flughafen Zürich beeinträchtigt. Der Luftraum über Süddeutschland war für die zivile Fliegerei teilweise gesperrt. Die Airlines mussten darum ihre Starts und Landungen in Zürich anpassen, was zu Verspätungen geführt hat. Diese konnte der Flughafen Zürich ausnahmsweise bis nach Mitternacht abbauen. Das Bazl erteilte für den Zeitraum vom 12. bis 23. Juni die Erlaubnis für Starts und Landungen bis spätestens 0.30 Uhr.