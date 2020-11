Radquer-EM in s’Hertogenbosch (Ho) – Nur ein Holländer vor Timon Rüegg Der 24-jährige Oberweninger wollte mindestens Rang 15 erreichen. Am Schluss überquerte der Unterländer trotz starker Konkurrenz als Zwölfter die Ziellinie. August Widmer

Wie hier in Meilen in diesem Jahr liess Timon Rüegg auch an der EM im holländischen s’Hertogenbosch viele Fahrer hinter sich. Foto: Moritz Hager

Mit einem Rang unter den besten 15 hatte der Querfahrer Timon Rüegg an der Europameisterschaft gerechnet. Am Schluss war es der 12. Platz, der für den 24-jährigen Oberweninger an der in s’Hertogenbosch in Holland ausgetragenen Europameisterschaft herausschaute.

Rüegg musste aus der zweiten Startreihe losfahren. Aber er erwischte einen guten Start: «Der Start ist mir wirklich geglückt. Bei der Einfahrt ins Gelände lag ich an zehnter Stelle», berichtete er nach dem Rennen.

In der Anfangsphase des über neun Runden führenden Rennens lag Rüegg zwar hinter den Ton angebenden Belgiern, jedoch vor allen Holländern. Im weiteren Rennverlauf musste Rüegg in Abwesenheit von Weltmeister Mathieu van der Poel von den Holländern nur noch den auf den 3. Rang fahrenden Lars van der Haar vorbeilassen.