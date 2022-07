Die Aufstellung der Schweiz

Die Schweiz tritt in der gleichen Startformation an wie gegen Schweden. Im Tor steht also wieder Gaëlle Thalmann, obwohl sie zum Ende der letzten Partie mit Schmerzen kämpfte. Davor verteidigen Eseosa Aigbogun, Luana Bühler, Viola Calligaris und Noelle Maritz. Sandy Maendly und Lia Wälti bilden das Duo in der Mittelfeldzentrale und Géraldine Reuteler, Coumba Sow sowie Ana Maria Crnogorcevic stellen das Trio hinter Stürmerin Ramona Bachmann, die gegen Schweden nach ihrem Tor verletzt ausgewechselt werden musste.