Andrea Petkovic tritt ab – Nur Ernest Hemingway begleitete sie überallhin Andrea Petkovic tritt am US Open mit 34 ab von der Tennisbühne. Die Deutsche stiess einst bis in den Paris-Halbfinal vor, vor allem aber redete und schrieb keine so klug über diesen Sport. Simon Graf aus New York

Buchautorin, Kolumnistin, ZDF-Moderatorin: Andrea Petkovic wird es nach der Karriere nicht langweilig. Foto: Robert Michael (Keystone)

Eigentlich hatte Andrea Petkovic ja schon 2021 aufhören wollen, doch dann kam im August in rumänischen Cluj ein Turniersieg dazwischen. Sie stiess nochmals auf Rang 65 vor und schöpfte neuen Elan. «Es ist einfach schwierig aufzuhören, wenn man spürt, dass man spielerisch noch dabei ist», sagte sie noch vor drei Monaten am French Open. Doch nun hat sie sich festgelegt. Mit 34 ist Schluss. Das US Open, an dem sie am Dienstag in der Startrunde auf Belinda Bencic trifft, ist ihr letztes Turnier. Das ist passend, weil New York ihre zweite Heimat ist, sie in Manhattan eine Bleibe hat.