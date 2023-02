Offener Brief – Nur Männer als Deville-Nachfolger: Comediennes kritisieren SRF Beim Schweizer Fernsehen würden weibliche Comedians systematisch ausgebremst, sagen Patti Basler und Lara Stoll. Dabei wurde vor diesem Missstand schon vor Monaten gewarnt. Moritz Marthaler Michèle Binswanger

«Das Protokoll könnte dann Sandro Brotz machen, damit man noch etwas fürs Auge hat»: Patti Baslers augenzwinkernder Vorschlag für eine Freitagabendkiste. Foto: Tibor Nad

Die Schweizer Comedyszene hat ein Problem. Vielleicht aber hat auch nur SRF ein Problem – und es ist männlich. Zu diesem Schluss zumindest kommt, wer den offenen Brief von zwei bekannten Comediennes liest, der an die Adresse von Nathalie Wappler, Susanne Wille und an die Comedy-Redaktion verschickt und vergangene Woche öffentlich wurde. Darin werden schwere Vorwürfe gegen das Schweizer Fernsehen erhoben.