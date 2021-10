Skigebiete suchen Branchenlösung – Nur noch mit Zertifikat in die Berge? Wer diesen Winter in Österreich oder Italien Skifahren geht, muss einen 3-G-Nachweis vorlegen können. Kommt das auch in der Schweiz? Die Bergbahnen verhandeln mit dem Bund. Edith Hollenstein

Bessere Planbarkeit als letztes Jahr: Die Schweizer Skigebiete fordern einheitliche Regeln für die kommende Wintersaison. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Wer diesen Winter in Österreich oder Italien ins Skigebiet will, muss an einiges denken. Nicht nur der 3-G-Nachweis muss mit – auch eine FFP2-Maske in den Bergbahngondeln ist Pflicht. So streng dürften die Regeln in unseren Skigebieten nicht werden. Was gilt, ist zwar noch unklar. Es zeichnet sich jedoch ab: Auch in der Schweiz wollen die Skigebiete eine Lösung, die für alle gilt.

«Ziel muss eine schweizweit einheitliche Lösung sein, damit es nicht wieder einen Flickenteppich gibt», sagt René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg LU. Letztes Jahr war sein Frust gross. Denn die Luzerner Skigebiete mussten über die Festtage wegen hoher Fallzahlen länger geschlossen bleiben als jene in den umliegenden Kantonen. Koller will diesmal einen geregelten Skibetrieb mit hoher Planbarkeit.