Der neue Guide ist da – Nur noch vier Restaurants mit «Michelin»-Auszeichnung im Unterland Fünf Restaurants erhielten 2019 die Auszeichnung «Bib Gourmand» des Guide Michelin. Jetzt sind es nur noch vier. Martin Liebrich

Dieses Bild stammt aus dem Vorjahr. Denn heuer ist der Guide Michelin nicht in gedruckter Form erschienen, sondern lediglich online. Foto: PD

Der Gasthof Hirschen in Eglisau, das Wirtshaus zum Wyberg in Freienstein-Teufen, das Meiers come inn in Bülach und das Rias in Kloten. Diese Restaurants gehören zum kulinarischen Höchsten, was das Zürcher Unterland zu bieten hat. Jedenfalls, wenn man dem neuen Guide Michelin glaubt. Alle diese Gaststätten erhalten in der neuen Ausgabe die Auszeichnung «Bib Gourmand».

Was ist ein «Bib Gourmand»? Infos einblenden Der «Guide Michelin» vergibt Sterne, «Bib Gourmands» und Teller. Die höchste Auszeichnung besteht aus drei Sternen. Die haben in der Schweiz aktuell nur gerade drei Restaurants erhalten. Mit zwei Sternen wurden 24 Restaurants gekürt, mit einem 95. Verkürzt gesagt, bedeutet ein Stern, dass das Restaurant einen Halt wert ist. Zwei Sterne heissen, dass ein Essen dort einen Umweg wert ist und für drei Sterne lohnt sich laut «Guide Michelin»-Einschätzung gar eine Reise. Ein «Bib Gourmand» erhalten Restaurants, deren Mahlzeiten preiswert, aber sorgfältig zubereitet sind. Ein Dreigangmenü darf dort nicht mehr als 70 Franken kosten. Von diesen Restaurants listet der aktuelle Guide schweizweit 140 auf. Dann werden noch Teller vergeben, für Restaurants, die ebenfalls empfehlenswert sind. 276 schaffen es in diese Kategorie. Neu vergibt der «Guide Michelin» zudem grüne Sterne für nachhaltige Restaurants. Vorderhand schaffen es vier in diese Kategorie.