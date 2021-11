Eiskunstlauf: Nach Universiade-Aus – Auf den Bronze-Jubel folgt der Absage-Schock Nurullah Sahaka erkämpft sich an der Elite-Schweizermeisterschaft in Luzern in der Kür den 3. Platz. Tags darauf muss der Bülacher, der für den EC Küsnacht startet, die Absage der Winter-Universiade verkraften. Albert René Kolb

Nurullah Sahaka vom Eislauf-Club Küsnacht während seiner begeisternden Kür-Darbietung an der Elite-Schweizermeisterschaft in Luzern. Foto: Albert René Kolb.

«Ich sagte mir, du gibst alles. Und du versuchst zu kämpfen. Nach dem Sturz beim ersten Dreifachen habe ich wirklich gekämpft.» Mit diesen Worten schilderte Nurullah Sahaka seine Gefühlswelt vor und während des zweiten und entscheidenden Wettkampf-Teils. Der Bülacher, der für den Eislauf-Club Küsnacht startet, äusserte sich im Anschluss an die Kür, in der er mit einer fantastischen Leistung den 3. Schlussrang mit 203,60 Punkten an der Schweizermeisterschaft der Elite erreicht hatte. Der Sieg ging indes zum dritten Mal in Serie an Lukas Britschgi, der auf 240,41 Punkte kam. Der Frauenfelder triumphierte diesmal vor Egor Murashov (Champéry, 213,96 Punkte). Sahaka sinerseits gewann mit Bronze 2022 nach zweimal Silber 2019 und 2020 und Bronze 2017 seine vierte Elite Meisterschaftsmedaille.