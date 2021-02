Eiskunstlauf: Winter ohne Wettkampf – Nurullah Sahaka hat die Saison schon abgehakt Der Elite-Nationalkader-Läufer aus Bülach, der für den EC Küsnacht startet, hat seine Schlittschuhe fürs Erste beiseite gelegt. Nach einer Leistenbruch-Operation blickt er nach vorne. Peter Weiss

Nurullah Sahaka während seines Kurzprogramms an der Elite-Schweizermeisterschaft Ende 2019 in Biel. Damals gewann er die Silbermedaille – in der laufenden Saison fiel die Landesmeisterschaft der Pandemie zum Opfer. Foto: Albert René Kolb

Während er stets freundlich und in wohl überlegten Worten via sein Mobiltelefon Fragen beantwortet, tut Nurullah Sahaka das, was zu Pandemie-Zeiten erstaunlich viele Angehörige seiner Altersklasse praktizieren. Der 21-Jährige sitzt nicht etwa auf der Tribüne der Küsnachter Kunsteisbahn KEK, sondern: Er geht in der Vor-Frühlingssonne spazieren. Zwar dürfte der dreifache Junioren-WM-Teilnehmer, der an den Schweizer Meisterschaften 2018 und 2019 jeweils die Silbermedaille in der Elite-Kategorie gewann, als Angehöriger des Schweizer Nationalkaders in diesem Moment ohne Einschränkungen in Küsnacht trainieren. Genauso, wie er das bis vor Kurzem kontinuierlich getan hat. Doch nachdem die Schutzmassnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Mitte Januar auch noch zur Absage der Landesmeisterschaften geführt hatten, liess er jene Hüftschmerzen, die schon gegen Ende des Sommers verspürt hatte, untersuchen. Die Diagnose lautete: Er hatte einen Leistenbruch erlitten.