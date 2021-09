Der Ballenberg ob Bülach – Nussbaumen kommt ohne Hektik und Handyantenne aus Zahlreiche liebevoll restaurierte Bauernhäuser und gepflegte Gärten prägen das Ortsbild des Weilers Nussbaumen ob Bülach. Barbara Stotz Würgler

Ländliches Idyll: In Nussbaumen scheint die Zeit ein wenig stehen geblieben zu sein. Foto: Francisco Carrascosa

Auf einer Höhe von 455 Meter über Meer stehen oberhalb von Bülach eine Handvoll Häuser. Gemäss dem Einwohnerregister der Stadt Bülach leben aktuell 78 Menschen hier, wovon 7 Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren sind. Vier Landwirtschaftsbetriebe sind ansässig. Seit kurzem ist auch die landwirtschaftliche Genossenschaft «Chruut und Rüebli», welche biologischen Anbau betreibt, in Nussbaumen angesiedelt. Das Dörflein hat seinen bäuerlichen Charakter bewahrt. Auf einem Rundgang durch den Weiler bietet sich an verschiedenen Stellen die Gelegenheit, landwirtschaftliche Produkte zu kaufen. Die meisten Liegenschaften sind in Familienbesitz und oftmals aufwendig und liebevoll restauriert worden. Viele Gebäude stehen unter Denkmalschutz – was für die Besitzer bedeutet, dass bauliche Anpassungen nur unter bestimmten Voraussetzungen vorgenommen werden dürfen. Die Gärten buhlen im Spätsommer mit ihrer üppigen Blumenpracht um die Aufmerksamkeit der Spaziergängerinnen und Spaziergänger.