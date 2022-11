Neues Stück – Ob Adam seiner Eva wirklich fremdgeht? Das Theater Dielsdorf ist mit «Kampf der Mächte» – einer spannenden Komödie mit unerwarteten Wendungen – wieder auf der Bühne zu sehen. Theater Dielsdorf

Ob es wirklich zum ausserehelichen Schäferstündchen kommt? Antworten gibt es auf der Bühne in Dielsdorf. Foto: PD

Adam Keller (Jean-Claude Ineichen) ist glücklich mit seiner Frau Eva verheiratet. Trotzdem, oder gerade deswegen, hat er nun vor, seine Frau zum ersten Mal in seinem Leben zu betrügen – mit seiner Sekretärin Marianne (Désirée Di Martino). Zu diesem Zweck mietet er sich für einen Nachmittag in einem Hotel ein. Ein Adam, der seiner Eva fremdgeht? Schon in namenstechnischer Hinsicht eine sehr pikante Situation, die dann auch tatsächlich Himmel und Hölle in Bewegung setzt. Gott (Natalie Peyer) will das unbedingt verhindern und schickt Josef (Hermann Wälti), den Engel 3. Klasse, auf die Erde. Er soll Adam gut zureden und ihn überzeugen, dass treu zu bleiben die bessere Variante ist. Satan (Menf Rhyner) findet seinerseits, das sei die Gelegenheit, dem Himmel eins auszuwischen und beauftragt seinen Hilfsteufel Damian (Sven Wyss), Adam den Weg zum ausserehelichen Schäferstündchen zu ebnen. Josef und Damian eilen zum Hotelzimmer, um ihre jeweiligen Aufträge erfolgreich auszuführen. Dort platzt das schnippische Zimmermädchen Stefanie (Janine Nauer) immer wieder ins Zimmer. Und auch die Hoteldirektorin Frau Dr. Hülsebusch (Sandra Forno) wird ziemlich gefordert und trägt zu den chaotischen Zuständen im Hotelzimmer bei.

Fehler gefunden?Jetzt melden.