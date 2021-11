Omikron in Zürich – Ob es die neue Covid-Variante ist, weiss man erst in 24 Stunden Sieben Personen, die aus dem südlichen Afrika nach Zürich gereist sind, weisen bisher einen positiven Corona-Test auf. Um welche Mutation es sich handelt, wird derzeit überprüft. Tina Fassbind

Ist es die neue Variante? Die Proben der Getesteten müssen noch genetisch überprüft werden, bevor man definitiv sagen kann, um welche Virusmutation es sich handelt. Foto: Urs Jaudas

Experten wissen noch kaum etwas über die neuste Covid-Variante Omikron, der Name ist aber bereits in aller Munde. Denn sie ist inzwischen schon in etlichen Ländern aufgetaucht. Auch in der Schweiz klärt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen wahrscheinlichen Omikron-Fall ab.

Eine Familie aus Zürich äussert gegenüber dem «Blick» sogar selbst die Befürchtung, dass sie das neue Virus unwissentlich in die Schweiz eingeschleppt haben könnte. Die Familie ist am vergangenen Dienstag aus Südafrika zurückgekehrt. Dort hat sich die neue Variante in den letzten Wochen rasch verbreitet. Zwei Personen weisen nun ein positives Testresultat auf. Ob sie sich in den Ferien mit Omikron infiziert haben, war zumindest am Samstag, als das Resultat des PCR-Tests vorlag, unklar.