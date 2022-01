Snowboard: Victor Ivanov in Laax – Oben ohne ein letztes Mal durch die Monsterpipe Victor Ivanov überrascht am Laax Open mit einem freizügigen Showlauf. Im Zielraum wird klar: Das war sein letzter Auftritt in der Halfpipe. Der 22-jährige Dielsdorfer tritt per sofort vom Spitzensport zurück. Marisa Kuny

Frei von Ballast: Ohne Leistungsdruck und Jacke startet Victor Ivanov in Laax zu seiner letzten Fahrt durch die Pipe. Foto: Fabio Sturm

«Last ever run», ruft Victor Ivanov im Zielraum vergnügt. Er erstaunt damit alle, die ihm in diesem zweiten Lauf mit einem Exploit die Finalqualifikation noch zugetraut hätten. Und es erklärt seinen Showrun, den er an diesem strahlend schönen Wintertag buchstäblich ohne Ballast runter bringt. Während der Dielsdorfer ein letztes Mal durch die Monsterpipe springt, flattert die Startnummer 35 fröhlich um seinen freien Oberkörper. Die Jacke hat er auf dem Metallgerüst am Start oben liegen lassen, zusammen mit dem Traum einmal in seiner Karriere in Laax einen Final zu bestreiten.