Barometer der Coolness – Oben ohne? Nicht ganz Was ist angesagt, was nicht? Unsere Trendshow verrät es. Dieses Mal unter anderem mit dem Getränk des Sommers und den äusserst gewagten «Pasties». Philippe Zweifel

Die TV-Serie der Stunde

Machterhalt über alles: Sidse Babett Knudsen als Vollblutpolitikerin Birgitte Nyborg. Foto: PD

Birgitte Nyborg ist nach zehn Jahren zurück – die dänische Netflix-Serie «Borgen» geht überraschend in eine vierte Runde. Sidse Babett Knudsen spielt die Hochleistungspolitikerin besser denn je: härter, wendiger, skrupelloser. Entspricht das einer allgemeinen Entwicklung in der Politik? Das ist neben der Frage, was Macht mit Frauen anstellt, einer der Schwerpunktepunkte in der superspannenden Politserie.

Ein wirklich schönes Badetuch