Embrach – Oberdorffest wartet mit einer Neuerung auf Am ersten Wochenende im September findet das Oberdorffest in Embrach statt. Es gibt ein reichhaltiges Programm.

Vier Kühe aus Strohballen kündigen das grosse Fest an. Vom 2. bis zum 4. September findet in Embrach das Oberdorffest statt, das es nur alle drei Jahre gibt. Beim Aldi-Kreisel, wo die Strohtiere stehen, wird es an diesem Wochenende aber ruhig bleiben. Die Festmeile liegt auch bei der 13. Ausgabe im alten Dorfteil in der Oberdorf- und der Pfarrhausstrasse. Der Festbetrieb läuft ab Freitagabend und ab Samstagmittag bis jeweils 4 Uhr. Am Sonntag sind die Beizen von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Slogan «S Dorf mit Fäschtkultur» verspricht viel. Tatsächlich ist ein abwechslungsreiches Programm zusammengekommen. Insgesamt gibt es 36 Stände, an denen Essen, Trinken, Musik und Spass angeboten werden, darunter etwa eine Tipp-Kick-Meisterschaft vom Fussballclub, eine Süssigkeitenschleuder bei der Ludothek oder ein Axtwurfstand von Turnverein und Jugendriege. Es gibt Feuerwehrspiesse vom Feuerwehrverein, Fischknusperli von Männer- und Frauenriege, Raclette vom Musikverein und Drinks vom Unihockeyclub.

Eine Neuerung gibt es beim diesjährigen Oberdorffest, das wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste. An der Oberdorfstrasse wird eine Kulturbühne aufgebaut. Dort gibt es ein Programm für alle Altersgruppen – von Chasperlitheater über Konzerte von Liedermacher Andrew Bond oder der Jugendmusik bis zu Theateraufführungen des Vereins Hardbühne und einer Flamenco-Show.

Säulirennen und Oldtimertraktoren

Unter der Federführung von Landwirten entsteht zudem eine Erlebniswiese mit Strohburg, Ponyreiten und Bullriding. Am Samstag und am Sonntag finden dort Säulirennen statt. «Der traditionelle Publikumsmagnet», wie OK-Präsident Heiner Vögeli sagt. In der Kirche können einheimische Kunstschaffende ihre Werke präsentieren. Ausgestellt werden auf zwei Plätzen auch Oldtimertraktoren und Baumaschinen.

Einen Stand betreibt auch der Förderverein Teatro di Capua, bei dem am Wochenende darauf mit dem Musikfestival gleich noch ein Anlass bevorsteht. Gekürt wird auch eine Rap-Queen oder ein Rap-King. «Das ganze Dorf wirkt mit», sagt Vögeli. So ein reichhaltiges Fest sei auch nur dank der Mitwirkung von Vereinen und Gewerbe sowie grosszügigen Sponsoren möglich. Er rechnet mit schönem Wetter und deshalb auch mit vielen Festbesucherinnen und Festbesuchern. «Alle freuen sich auf den Anlass.»

