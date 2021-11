Breiter und doch schmal – Oberembrach übt den Spagat auf der Eigental-Ausweichroute Für 745’000 Franken will Oberembrach einen Teil einer Zufahrtsstrasse sanieren. Das soll die Verbindung aber nicht attraktiver machen. Thomas Mathis

Zum Kreuzen muss auf der Madlikonerstrasse zwischen Stürzikon und der Gemeindegrenze auf Kulturland ausgewichen werden. Foto: Thomas Mathis

Die Schliessung der Strasse durchs Eigental per 2027 sorgt seit Jahren für emotionale Debatten, weil sich der Verkehr auf alternative Routen verlagern wird. Davon betroffen sein werden auch die Oberembracher Weiler Madlikon und Stürzikon, da die Madlikonerstrasse eine der möglichen Ausweichrouten ist. Mit flankierenden Massnahmen in drei Paketen will Oberembrach die Auswirkungen für die Anwohnerinnen und Anwohnern verringern. Ein Paket ist bereits umgesetzt, ein weiteres Paket ist genehmigt. Am 24. November wird nun das dritte Paket der Gemeindeversammlung vorgelegt. Darin geht es um die Sanierung der Madlikonerstrasse zwischen Stürzikon und der Gemeindegrenze zu Nürensdorf.