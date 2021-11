Ja zu Strassensanierung – Oberembrach will Bremsklotz auf Eigental-Ausweichroute Nach einiger Diskussion hat die Gemeindeversammlung von Oberembrach beschlossen, eine Zufahrtsstrasse zwar zu verbreitern, aber nicht voll auszubauen. Thomas Mathis

Diese Schlaglöcher und die Kiesbankette sollen ab Frühling verschwinden. Foto: Thomas Mathis

Die Tanne im Schulhaus Zweigärten in Oberembrach ist bereits festlich geschmückt und die Päckli hängen an der Galerie im ersten Stock. Um die Bescherung kümmerte sich am Mittwochabend aber nicht das Christkind, sondern die versammelten Einwohnerinnen und Einwohner. Die anwesenden gut 7 Prozent aller Stimmberechtigten genehmigten die beiden Anträge des Gemeinderats. Doch ganz ohne Misstöne verlief die Versammlung trotz der Adventsstimmung nicht.

Das Budget wurde bereits nach gut einer Viertelstunde einstimmig durchgewinkt und der Steuerfuss unverändert auf 48 Prozent festgelegt. Damit war das zweite Traktandum an der Reihe: Die Sanierung der Madlikonerstrasse zwischen Stürzikon und der Gemeindegrenze zu Nürensdorf. Die Strecke ist eine der Ausweichrouten, wenn das Eigental gesperrt ist.