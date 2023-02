Neubau für 1,8 Millionen Franken – Oberglatt baut Notwohnungen für 28 Personen Die Gemeinde reisst ein bestehendes Gebäude ab und baut ein neues für 1,8 Millionen Franken. Astrit Abazi

Weil das alte Gebäude in die Jahre gekommen ist, wird es nicht saniert, sondern abgerissen. Foto: Sibylle Meier

Oberglatt braucht neue Notwohnungen und nimmt dafür 1,8 Millionen Franken in die Hand. Für Personen aus dem Asyl- und Sozialbereich, solche mit sozialen oder gesundheitlichen Problematiken oder Betroffene, die ihre Unterkunft verloren haben, stellt die Gemeinde heute bereits 33 Wohnplätze zur Verfügung. Ein bestehendes Gebäude an der Bahnhofstrasse 42, in welchem bis zu 14 Personen untergebracht werden können, wird dafür abgerissen. Am Dienstagvormittag war der Baubeginn.