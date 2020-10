Gemeinderat muss über die Bücher – Oberglatt darf ZKB-Jubiläumsbatzen nicht wie geplant verwenden Regierungsrat und Bezirksrat pfeifen den Oberglatter Gemeinderat zurück. Grund: Das Jubiläumsgeld, das die ZKB den Gemeinden bezahlt hat, darf in Oberglatt nicht via Sonderrechnungen für später gespart werden. Martin Liebrich

Hier muss der Gemeinderat Oberglatt entscheiden, wie der ZKB-Jubiläumsbatzen dereinst verwendet wird. Der ursprüngliche Plan ist nicht aufgegangen. Foto: Balz Murer

Wer Geld erhält, steht an und für sich vor einem schönen Problem: Wofür ausgeben? Im Fall einer Gemeinde ist die Sache aber etwas komplizierter, wie sich jetzt am Fall Oberglatt zeigt. Denn selbst wenn Geld geschenkt wird, hängt daran noch ein Regelwerk zu dessen Verwendung. Aber der Reihe nach: Das geschenkte Geld ist die Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank. Diese wurde 2020 an sämtliche Zürcher Gemeinden ausbezahlt, wobei die Höhe von der Einwohnerzahl abhängig war. 150 Millionen wurden zum 150-Jahr-Jubiläum total ausgeschüttet. Auf Oberglatt entfielen 215’000 Franken.