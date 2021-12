Gemeindeversammlung – Oberglatt erhält wieder eine Jugendarbeit Die Stimmberechtigten machten den Weg dafür frei, dass die Gemeinde die Jugendarbeit wieder einführen kann. Renato Cecchet

Mit der Jugendarbeit soll in Oberglatt das Freizeitverhalten unterstützt werden, und die Handlungs- und Sozialkompetenzen von jungen Menschen sollen gestärkt werden. Symbolfoto: Manuel Zingg

In Oberglatt wird gegenwärtig an einem Sekundarschulhaus gebaut. Dieses kommt auf der Chlirietanlage zu stehen und soll nächsten Sommer auf das Schuljahr 2022/2023 in Betrieb genommen werden.

Rund 250 bis 300 Jugendliche werden dann die Sekundarschule nicht mehr in Niederhasli, Niederglatt oder Rümlang, sondern direkt in Oberglatt besuchen.

Die Gemeinde betreibt seit einigen Jahren keine Jugendarbeit mehr für die derzeit rund 650 Kinder und Jugendlichen. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule hielten sich bisher aufgrund der Schulbesuche in den drei anderen Gemeinden mehrheitlich ausserhalb des Dorfes auf. Mit der

Inbetriebnahme des Sekundarschulhauses wird sich der Aufenthaltsort längerfristig nach Oberglatt verlagern.

Der Gemeinderat will deshalb die Jugendarbeit auf den Frühling 2022 wieder einführen und damit verbunden eine Stelle von 30 Prozent schaffen. Jährlich würde auch ein Kredit für 200’000 Franken bewilligt.