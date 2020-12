Gemeindeversammlung – Oberglatt nimmt Budget 2021 an Nach nur 40 Minuten war die Gemeindeversammlung vom Mittwochabend beendet. Sharon Saameli

Die Versammlung der Oberglatter Stimmbürgerinnen und -bürger fand am Mittwochabend statt. Archivfoto: Madeleine Schoder

Die Gemeindeversammlung von Oberglatt dauerte nur gerade 40 Minuten. Fast kommentarlos gaben die 50 anwesenden Stimmberechtigten (1,4 Prozent) ihr Ja zum Budget fürs Jahr 2021. Dieses mutet – im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden – verhalten optimistisch an: Oberglatt will kommendes Jahr gar ein leichtes Plus machen. Bei einem Gesamtaufwand von rund 46,4 Millionen Franken soll ein Ertragsüberschuss von knapp 40’000 Franken resultieren. Denn: Oberglatt rechnet mit einem Zuwachs an Einwohnerinnen und Einwohnern, die der Gemeinde mehr Steuererträge bescheren.

Nebst dem Budget stimmten die Anwesenden am Mittwochabend auch der Totalrevision der Verordnung für das Elektrizitätswerk der Gemeinde Oberglatt zu. Künftig stecken eine Verordnung sowie ein Reglement den Rahmen für das Werk ab – die Gemeindeversammlung befindet dabei über Erstere, der Gemeinderat über das Letztere. Auch die Zuständigkeit in Sachen Energiebeschaffung obliegt nun dem Gemeinderat.