Trotz Corona kein Minus – Oberglatt rechnet für 2021 mit leichtem Plus Die Gemeinde Oberglatt zeigt sich in ihrer Budgetplanung fürs kommende Jahr verhalten optimistisch. Sharon Saameli

Während die einen auf ein tiefrotes nächstes Jahr blicken, vermeldet die Gemeinde Oberglatt Positives: Fürs Jahr 2021 budgetiert sie ein leichtes Plus. Das Budget kommt am Mittwoch, 9. Dezember, vor die Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat kalkuliert einen Gesamtaufwand von rund 46,4 Millionen Franken und einen Ertrag von 35,6 Millionen Franken. Das Defizit würde dann knapp 10,8 Millionen Franken betragen. Dies soll durch den Steuerertrag gedeckt werden. Mit einem Steuerfuss von 102 Prozent (analog zum Vorjahr) kämen etwas mehr als die 10,8 Millionen Franken wieder in den Gemeindehaushalt. Resultieren würde dann ein leichtes Plus von knapp 40’000 Franken.