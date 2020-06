Corona und die Bundesfeier – Oberglatt sagt traditionelle Bundesfeier vom 31. Juli ab Der Gemeinderat teilte dies am Mittwochmorgen mit. Grund für den Entscheid ist das Coronavirus. Sharon Saameli

Die 1.-August-Feier in Oberglatt fällt 2020 aus. Sibylle Meier/Archiv

Trotz der Lockerungen der Massnahmen wegen des Coronavirus bleiben Grossveranstaltungen über 1000 Personen verboten – bis Ende August. Das betrifft mancherorts auch die traditionellen Bundesfeiern. Oberglatt zieht nun die Konsequenz: keine Bundesfeier in diesem Jahr.

Der Gemeinderat Oberglatt teilte dies am Mittwochmorgen als erste Unterländer Gemeinde mit. «Die Bundesfeier in Oberglatt, welche traditionell am 31. Juli stattfindet, lockt jährlich knapp tausend Personen auf die Chlirietanlage», hält er im Schreiben fest. «Zieht man in Betracht, dass die Bundesfeier eine der ersten grösseren Veranstaltungen seit dem Lockdown sein wird und mehr Personen als üblich in der Schweiz ihre Ferien verbringen, ist mit einem Personenaufkommen von über 1000 Personen zu rechnen.» Weiter müsse man davon ausgehen, dass in der aktuellen Situation ein Schutzkonzept für die Veranstaltung bestehen müsse. Der Gemeinderat spricht hierbei ein Contact-Tracing an: Die komplette Chlirietanlage müsste eingezäunt werden und Eingangskontrollen müssten stattfinden. «Dies ist weder ökonomisch vertretbar noch praktikabel. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, die Bundesfeier 2020 auf der Chlirietanlage abzusagen», heisst es weiter.