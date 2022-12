Hinterbirch-Erweiterung in Bülach – Oberirdische Parkplätze sorgen für rote Köpfe Geht es um Parkplätze, fallen Fragen oft kritisch und Voten hitzig aus. Neustes Beispiel: der Infoabend zum Erweiterungsbau des Sekundarschulhauses Hinterbirch. Peter Weiss

So könnte es im Innern des neuen Trakts des Sekundarschulhauses Hinterbirch in Bülach ab Sommer 2025 aussehen. Die helle, kompakte Bauweise mit den flexiblen Holzelementen überzeugt am Infoabend sogar die Kritiker des Erweiterungsprojekts. Deutlich mehr zu reden gibt die Parkplatz-Planung. Foto: PD

Sie wirkt wie neu, die schmucke, helle Doppel-Turnhalle, in der sich am Mittwoch rund 50 Personen eingefunden haben. Zusammen mit dem Trakt C des Bülacher Sekundarschulhauses Hinterbirch ging sie im Sommer 2018 im Zuge der damaligen Erweiterung in Betrieb – doch nur vier Jahre später, kurz vor Weihnachten 2022, steht Sekundarschul-Präsidentin Irene Jaggi vorne am Mikrofon, um die Interessierten über den geplanten nächsten Erweiterungsschritt zu informieren. Auf das Schuljahr 2025/26 hin sollen der Trakt D und eine Einfachturnhalle am Hinterbirch ihre Pforten öffnen. Kommt es zu Verzögerungen im ambitionierten Fahrplan, müssten einzelne Klassen von da an in Containern unterrichtet werden – ein Szenario, das Jaggi an diesem Abend wiederholt erwähnt.