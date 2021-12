Fasnacht 2022 in Bassersdorf – Obernarr hofft, es reiche für eine Fasnacht «light» Die grösste Fasnacht der Region soll wieder stattfinden, wenn auch in kleinerer Form. Das Narrenkomitee von Bassersdorf kämpft unentwegt, damit der Narrengeist überlebt. Christian Wüthrich

Werden die Masken 2022 allein Fasnacht feiern? – Eine Impression von der Bassersdorfer Fasnacht 2017 vor dem Restaurant Frieden, während die richtigen Köpfe dieser Guggenmusik eine Pause machten. Archivfoto: Christian Wüthrich

Die Fasnachtsfans müssen angesichts der Pandemie erneut um den närrischen Saisonhöhepunkt bangen. Die gute Nachricht in der momentanen Situation ist: Bis zum letzten Februarwochenende bleibt noch Zeit. Erst dann beginnt für die Narren die «fünfte Jahreszeit», die sich bekanntlich am Osterfest orientiert. Und weil der Hase 2022 erst in der zweiten Aprilhälfte angehoppelt kommt, bleiben bis zum Fasnachtsstart noch neun Wochen. Das kommt dem obersten Fasnächtler von Bassersdorf, Rolf Zemp, und seinem Fasnachtskomitee (Fakoba) entgegen.