Betrunkener Fahrer landet im Schlossgraben

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr ist in Pfäffikon ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in den Schlossgraben im Unterdorf gefahren, wie die Kantponspolizei Schwyz mitteilt. Der 25-jährige Mann blieb unverletzt und konnte selber auf das Autodach klettern. Von dort wurde er von Drittpersonen mit einem Rettungsring an Land gezogen. Wegen auslaufender Flüssigkeit musste die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon eine Ölsperre errichten.

Wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt, ergab ein Atemalkoholtest vor Ort einen erhöhten Wert. Daraufhin wurde vom zuständige Staatsanwalt beim Unfallverursacher zusätzlich eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Die Unfallstelle auf Google Streetview:

Die Schlossanlage in Pfäffikon liegt unweit des Zürichsees. Die Wasserburg stammt aus dem 13. Jahrhundert. Der heutige Schlossturm wurde zur Abwehr feindlicher Angriffe errichtet, 1299 verstärkte man die Anlage mit Mauern, Wällen und Wassergräben. Ab 1986 wurden Turm, Wassergraben und Kapelle renoviert. Die Speisung des Grabens mit Frischwasser erfolgt über ein Entnahmebauwerk im Dorfbach. (pst)