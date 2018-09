Die ZSG stellt ihr Angebot auf dem See um

Es war seit längerem bekannt, dass die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) auf den Fahrplan 2020/21 hin teils markante Umstellungen vornehmen würde. Am Dienstagabend hat das Unternehmen nun über die konkreten Massnahmen informiert. Hier die Übersicht:

Als Ergänzung zur Kleinen Rundfahrt bietet die ZSG ab April 2020 eine Seebecken-Rundfahrt an. Die 55-minütige Tour führt von Zürich Bürkliplatz über Wollishofen, Zollikon, Tiefenbrunnen und Zürichhorn zurück zum Bürkliplatz. Mit dem Dreieck Wollishofen, Zollikon und Tiefenbrunnen entsteht auch eine Querverbindung zwischen den beiden Seeufern. Die Seebecken-Rundfahrt verkehrt in der Hochsaison stündlich von 9.45 bis 19.45 Uhr.

Ebenfalls neu ist der Streckenverlauf der grossen Rundfahrt ab Zürich Bürkliplatz. Künftig sollen seeauf- wie seeabwärts dieselben Stationen angefahren werden. Das Angebot wird zudem gestrafft und die grosse Rundfahrt saisonal reduziert. Die bestehenden Fahrten um 11.15 und 16.30 Uhr ab Zürich Bürkliplatz entfallen, die Abfahrtszeiten verschieben sich um eine Viertelstunde nach hinten (alt xx.30 Uhr, neu xx.15 Uhr). Die Fahrzeit von Zürich nach Rapperswil und zurück verlängert sich um zehn Minuten auf vier Stunden und fünf Minuten. Während der Hauptsaison verkehrt die Grosse Rundfahrt stündlich zwischen 9.15 und 15.15 Uhr sowie um 17.15 Uhr. Im Winter gibt es neu eine zweite grosse Rundfahrt ab Zürich Bürkliplatz.

Die ZSG stationiert in einem Pilotprojekt ein Schiff im Hafen der Rosenstadt. Ab 2020 bietet die Schifffahrtsgesellschaft von Mai bis September täglich eine Obersee-Rundfahrt von Rapperswil nach Schmerikon und wieder zurück (Dauer 2,5 Stunden). Ganz neu ist der Ufenau-Shuttle, der Passagiere zwei Mal täglich von Rapperswil und Pfäffikon SZ auf die Ausflugsinsel bringt.

Die vor allem bei Touristen und Tagesausflüglern beliebte kleine Rundfahrt hält in Zukunft nicht mehr in Küsnacht Heslibach und Zollikon – die Stationen Zürichhorn und Wollishofen werden nur noch seeaufwärts angesteuert. Dadurch kann die ZSG trotz Minderung der Fahrgeschwindigkeit die bisherige Dauer von 85 Minuten beibehalten. Pendler, die von Küsnacht und Erlenbach nach Thalwil – oder in umgekehrter Richtung – fahren, haben ganztägig Anschluss an die S8 in Thalwil (von und nach Pfäffikon SZ). Die kleine Rundfahrt verkehrt ab 2020 jeweils zur halben und vollen Stunde.

Im Querverkehr zwischen Männedorf, Stäfa und Wädenswil werden die Betriebszeiten am Wochenende eingeschränkt. Die erste Abfahrt ab Wädenswil erfolgt um 9.04 Uhr, die letzte um 18.31 Uhr. Die letzte Verbindung vom rechten zum linken Seeufer startet um 18.44 Uhr.

Ebenfalls neu im Fahrplan ist eine Rundfahrt auf dem oberen Zürichsee, die von Rapperswil über die Insel Ufenau, Pfäffikon SZ, Richterswil, Wädenswil, Männedorf, Stäfa und Uerikon führt (Dauer 100 Minuten). Da die Finanzierung der ausserkantonalen Streckenabschnitte noch nicht geregelt ist, wird das Angebot ab Rapperswil versuchsweise eingeführt.

Um die Limmat-Schifffahrt noch attraktiver zu machen, wird der Streckenverlauf angepasst. Die beliebte Stadtrundfahrt auf dem Wasser führt künftig vom Landesmuseum über die Stationen Limmatquai, Storchen, Zürich Bürkliplatz, Zürichhorn und Zürich Bellevue (Theater) zurück zum Landesmuseum. Um die Fahrzeit von 55 Minuten beibehalten zu können, werden die Station Zürich Enge nicht mehr und die Stationen Limmatquai und Storchen nur noch flussaufwärts angefahren. Die Limmatboote verkehren weiterhin halbstündlich. Die bisher nur am Sonntag fahrenden Zusatzkurse werden ab 2020 auch samstags eingesetzt.

Um den Fahrplan «verständlicher und nachfragegerechter» zu gestalten, vereinheitlicht die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft ihre Saisonzeiten. So umfasst die Hauptsaison neu die Monate Juli und August und gilt für alle Kursfahrten. In der Vor- und Nachsaison (Saisonstart bis Saisonende) gibt es je nach Produkt Abstufungen.

Gemeinden waren vorher informiert

Wie die ZSG am Dienstag mitteilte, waren die Gemeinden Küsnacht, Männedorf, Stäfa, Wädenswil, Zollikon und Zürich bereits im Juni und Juli involviert worden, da der neue Fahrplan für sie die grössten Änderungen mit sich bringt.

Durch die Anpassungen sollen unter anderem Kapazitätsengpässe zu Spitzenzeiten reduzirt werden. Die ZSG habe ausserdem die Zielvorgabe des ZVV eingehalten und ein kostenneutrales Fahrplankonzept mit der bestehenden Flotte auf die Beine gestellt. Dies war eine der Forderungen gewesen, die von Seiten der Politik nach dem Scheitern des «Schiffsfünflibers» an das Unternehmen gestellt worden war. (mst)