Dreister Dieb klaut Polizei-Warnlampe

Bei einem Verkehrunsfall in Rapperswil-Jona ist am Mittwochabend ein 24-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, verunfallte der junge Mann um 21.15 Uhr beim Abbiegen in die Tägernaustrasse.

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, überquerte geradeaus die Fahrbahn, prallte gegen eine Hauswand und blieb verletzt am Boden liegen. Der Rettungsdienst musste den Mann mit unbestimmten Verletzungen ins Spital fahren. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Warnlampe gestohlen

Die ausgerückte Polizei-Patrouille hatte die Unfallstelle mit Faltdreiecken und blinkenden Warnlampen abgesichert. Während der Unfallaufnahme geschah dann das Unglaubliche: Eine der Warnlampen wurde ab dem aufgestellten Faltdreieck gestohlen.

Wahrscheinlich habe es sich dabei um eine Mutprobe gehandelt, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei. Das besagte Warndreieck mit der Lampe sei am Mittwoch von den Beamten etwa 50 Meter vor der Unfallstelle platziert worden. Bei Mediensprecher Hanspeter Krüsi löst der Diebstahl Kopfschütteln aus. «Bei Nacht ist das für im Einsatz stehenden Polizisten gefährlich, weil die Autofahrer unter Umständen die Unfallstelle nicht mehr rechtzeitig erkennen können», sagt er.

Krüsi betont, dass derartige Diebstähle höchst selten vorkommen. Das Phänomen sei jedoch von anderer Stelle bekannt – vor allem bei Baustellen würden immer wieder Blink- oder Warnlichter gestohlen.

Die Kantonspolizei St.Gallen hofft, dass die verantwortliche Person nochmals «den gleichen Mut aufbringt» und die Warnlampe bei der nächsten Polizeistation deponiert. (mst)