Kinderzoo schickt seine Besucher auf Safari

Gehege für Kaninchen

In der bevorstehenden Saison nimmt Knies Kinderzoo ein neues Gehege für Hauskaninchen und Meerschweinchen in Betrieb. Damit möchte man Kindern aufzeigen, was bei der Haltung von Haustieren wichtig ist, erläuterte Zoodirektor Benjamin Sinniger.



Neu ist im Kinderzoo zudem das Angebot «ein Tag als Tierpfleger». Jugendliche ab 18 Jahren lernen dabei aus erster Hand, was zu den Aufgaben eines Tierpflegers gehört. Das Angebot kostet 450 Franken. (rkr)