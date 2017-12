«Obersee-Nachrichten» akzeptieren Urteil im Kesb-Fall – Bruno Hug muss abtreten

Der Verwaltungsrat der Obersee-Nachrichten AG hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, die Geschäftsführung an Ralf Seelig zu übergeben. Der bisherige Leiter und Chefredaktor, Bruno Hug, scheidet aus dem Unternehmen aus. Ralf Seelig ist bei Somedia in Chur als Kadermitglied und Abteilungsleiter im Bereich Zeitungen, Zeitschriften und Buchverlage tätig. Er übernimmt die Führung der ON per sofort und wird insbesondere in den nächsten Tage bestimmen, wer die Redaktion der ON leiten wird. Das teilt das Medienhaus aus Chur mit.

Verwaltungsrat akzeptiert Urteil

Der Verwaltungsrat hat zudem beschlossen, das Urteil des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland in Sachen Kesb/Stadt Rapperswil-Jona zu akzeptieren. Die Redaktion in Rapperswil wurde heute über diese Schritte informiert.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes will die Somedia keine weiteren Stellungnahmen abgeben. (zuonline.ch)