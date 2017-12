Schon wieder Stau wegen Unfall auf der A3

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr bei Pfäffikon SZ. Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt, waren drei Fahrzeuge involviert. Diese waren in Fahrtrichtung Chur unterwegs. Wie es zum Unfall kam und ob Personen verletzt wurden ist derzeit unklar.

Die Auswirkungen auf den Feierabendverkehr sind erheblich. Der Verkehr staut sich gemäss Informationsdienst des Touring Club Schweiz (TCS) auf der Autobahn selbst, allerdings auch auf der Zubringerstrasse Richtung Schindellegi und auf dem Seedamm (bis Kempraten) und der Seestrasse.

Es ist bereits der dritte Crash auf der A3 am heutigen Mittwoch: Am Morgen war es bereits zwischen Lachen und Schindellegi und dann am früheren Nachmittag bei Reichenburg zu Unfällen mit anschliessenden Verkehrsbehinderungen gekommen.