Täter im Fall Walde erhält die Höchststrafe

Der Mann, der Anfang 2015 seine Stiefmutter tötete und zwei weitere Personen teils schwer verletzte wurde vom Kreisgericht See-Gaster schuldig gesprochen. Der heute 47-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Ausserdem soll er verwahrt werden, das teilte das Gericht am Freitag in schriftlicher From mit.

Die Bluttat geschah am 22. Januar 2015 auf einem abgelegenen Bauernhof im Eschenbacher Ortsteil Walde. Zuerst schoss der 47-jährige Bauer im Stall mehrfach auf den Pächter des elterlichen Hofs und verletzte diesen am Arm. Anschliessend richtete er im Wohnhaus seines Vaters ein regelrechtes Blutbad an.

An der Haustür erschlug der Mann mit einem Vorschlaghammer die betagte Partnerin des Vaters. Danach ging er in der Stube auf seinen Vater los. Der 84-Jährige überlebte den Angriff mit schwersten Schädel- und Hirnverletzungen, verstarb allerdings einige Monate später an einer anderen Krankheit.

Nach der Tat stieg der Bauernsohn in sein Auto und fuhr über Eschenbach Richtung Zürichsee. Dabei wurde er auf der Rapperswilerstrasse in Eschenbach mit 59 km/h geblitzt. Als er später auf dem Seedamm Richtung Rapperswil fuhr, stoppte ihn eine Fahndungspatrouille der Schwyzer Polizei bei der Lichtsignalanlage Hurden.

15 000 Franken Genugtuung

An der Gerichtsverhandlung vom 17. August gab der 47-jährige IV-Rentner an, «im Wahn» gehandelt zu haben. Auslöser sei ein auf dem Vorplatz des Hauses liegen gebliebenes Kabel gewesen. Das habe ihn fürchterlich aufgerecht, erklärte der Mann dem Gericht.

Der Staatsanwalt hingegen ging von einer geplanten Tat aus. Er bezeichnete den 47-Jährigen als Gefahr für die Öffentlichkeit. Der psychiatrische Gutachter stützte diese Meinung und bezeichnete den Mann als nicht therapierbar sei. Der Staatsanwalt fordert 20 Jahre Gefängnis und eine anschliessende Verwahrung.

Diesem Gesuch ist das Kreisgericht See-Gaster nachgekommen. Es erklärt den Eschenbacher wegen Mordes sowie des mehrfach versuchten Mordes schuldig. Zudem hat er der Erbengemeinschaft seines Vaters, die als Privatkläger aufgetreten war, eine Genugtuung von 15 000 Franken sowie einen Schadenersatz von 3000 Franken zu zahlen. Auch die Kosten des Verfahrens hat er selber zu tragen, rund 85 200 Franken. Eine detaillierte Urteilsbegründung steht noch aus.

Im Entscheid äussert sich der Verfahrensleiter denn auch nicht zum Antrag des Verteidigers. Dieser hatte am Prozesstag ein zweites Gutachten gefordert, nachdem eine Therapeutin auf eine mögliche Schizophrenie des geständigen Angeklagten verwiesen hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (zuonline.ch)