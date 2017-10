Wolf im Linthgebiet vermutet

Am frühen Freitagabend wurde bei Kaltbrunn mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Wolf gesichtet. Es wäre die erste Beobachtung im Linthgebiet, teilt der Kanton St. Gallen mit.

Kurz nach 18.30 Uhr, sahen ein Jäger und ein Landwirt ein wolfähnliches Tier und meldeten ihre Beobachtungen sofort dem Amt für Natur, Jagd und Fischerei, heisst es in der Mitteilung weiter. Aufgrund von Fotos, die aus grosser Entfernung aufgenommen wurden, vermutet man tatsächlich einen Wolf. Für eine sichere Bestimmung genüge die Qualität der Aufnahmen jedoch nicht.

Die kantonale Fachstelle für Herdenschutz informierte die Schafhalter im Gebiet See und Gaster per SMS-Alarm über die Beobachtung. Bisher gingen keine Meldungen von gerissenen Nutztieren ein. Auch gibt es keine weiteren Hinweise, wohin der Wolf seine Wanderung fortgesetzt hat. (far)