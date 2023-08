Oberweningen – Alte Spiele neu entdecken im Heimatmuseum Der Zürcher Unterländer Museumsverein organisiert am Sonntag, 3. September, einen Spielnachmittag für alle Generationen. Bewegungs-, Brett-, Karten- und Geschicklichkeitsspiele sorgen für spannende Unterhaltung. Barbara Gasser

Die Vorstandsmitglieder Madeleine Schinz (von links), Peter Kassu, Regina Amrein und Felix Meier sind mitverantwortlich für den Spielnachmittag. Fotos: Barbara Gasser

Zahlreiche Ideen für den geplanten Spielnachmittag stammen aus einem Heft aus Unterseen bei Interlaken. Zur 700-Jahr-Feier 1979 erschien die Jubiläumsausgabe zum Thema «Alte Kinderspiele». Regina Amrein, Felix Meier, Peter Kassu und Madeleine Schinz sind im Vorstand des Vereins und mitverantwortlich für die Spiele. «Mit diesem Anlass wollen wir die Geschichte lebendig erhalten und Kinder und Erwachsene ansprechen», erklärt Amrein. «Allerdings passen einige Spiele nicht mehr in die heutige Zeit», sagt Meier. «Sei es, weil Gewalt angewendet wird, oder Ausdrücke vorkommen, die man besser weglässt.» Während den Vorbereitungen haben die vier Vorstandmitglieder verschiedenen Leuten von ihrem Vorhaben erzählt. Viele hätten sich plötzlich an das erinnert, was sie früher spielten. Und genau darum geht es: dass Frauen, Männer und Kinder sich gemeinsam vergnügen mit dem, was ihnen gefällt. «Mit den alten Spielen möchten wir auch eine Alternative zu elektronischen Games aufzeigen», sagt Meier.

Mitmachen und Spass haben

Neben in Vergessenheit geratenen und bekannten Brett- und Kartenspielen, Kreiseln und Murmeln aus dem Fundus des Museums organisiert der Verein verschiedene Bewegungsspiele. «Mitmachen ist absolut freiwillig», betont Kassu. Zur Auswahl stehen etwa Sackhüpfen, Seilspringen, Kartoffelstafette, Sesseltanz oder Ballschule. Für letztere zuständig ist Schinz. «Ich muss mich noch vorbereiten, wie das genau geht», sagt sie lachend und wirft einen Ball gegen die Wand. Jeder Posten ist betreut. Wer sich darauf einlässt, bekommt eine Einführung. «Wichtig ist das Mitmachen und Spass haben. Ob etwas korrekt ausgeführt wird, spielt keine Rolle», sagt Amrein. Auch für Kleinkinder ist der Spielnachmittag geeignet. Sie können sich auf Schaukeltieren und mit Bauklötzen vergnügen oder unbekannte Spiele entdecken. Ziel ist es, in der Zeit zurückzugehen, und Gegenstände, wie sie früher in Gebrauch waren, erlebbar zu machen.

1 / 3 Felix Meier und Madeleine Schinz demonstrieren, wie das Seil fürs Seilhüpfen geschwungen wird.

