Trockenheit stresst Landwirtschaft – Obstbauer Lehner sorgt mit 50’000 Franken gegen die Hitze vor Wegen der langen, warmen Sommer bauen jetzt viele ihre eigenen Systeme zur Bewässerung. Wie ein Thurgauer seine Kirschen und Himbeeren in die Zukunft retten will. Edith Hollenstein Urs Jaudas (Foto)

«Den gäbe ich nicht mehr her»: Thomas Lehner vor seinem 2500 Quadratmeter grossen Wasserspeicherteich auf seinem Hof in Braunau TG, den er in weiser Voraussicht für 50’000 Franken gebaut hat. Foto: Urs Jaudas

Es ist warm, schon seit Tagen – und nächste Woche wird es richtig heiss. Abkühlung und Regen sind nicht in Sicht. Die Schweizer Bäuerinnen und Bauern schauen zunehmend mit Sorge auf die Wetterprognosen. Die andauernde Wärmephase mit Wind, aber ohne Regen dürfte die Verdunstung zusätzlich ankurbeln.

Auch der Bund ist alarmiert. Obwohl die Tage mit über 30 Grad erst noch bevorstehen, hat das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung in Bern bereits in seinem Wochenbulletin vom 6. Juli festgehalten, die allgemeine Trockenheit habe sich «eindeutig akzentuiert». «Die Oberflächengewässer weisen fast im ganzen Land deutlich unterdurchschnittliche Abflussmengen auf. Neu melden auch viele Grundwassermessstellen tiefe Pegelstände», schreibt die Behörde. Die Trinkwasserversorgung sei weiterhin gewährleistet, doch dies habe «spürbare Auswirkungen, etwa auf die landwirtschaftliche Bewässerung».

Ein Thurgauer Bauer hat vorgesorgt, statt zu jammern

Einer, der sich keine grossen Sorgen machen muss, ist Thomas Lehner. Der Obstbauer aus dem thurgauischen Braunau hat vor zehn Jahren einen 2500 Quadratmeter grossen Teich gebaut. «Zum Glück. Den gäbe ich nicht mehr her», sagt er. Die 50’000 Franken teure Investition zahle sich jetzt so richtig aus. Wenn es so lange warm und trocken ist wie jetzt und die Pegel der Flüsse und des Grundwassers zurückgehen, ist für Lehners Kulturen die Wasserversorgung sichergestellt.

«Probleme wird es vor allem im Sommer geben. Wird es länger trocken und heiss, muss man mit weniger Wasser auskommen.» Petra Schmocker-Fackel, Bundesamt für Umwelt

Zwei eigene kleine Grundwasserquellen, die konstante Wassermengen liefern, speisen seinen Teich. Dazu kommt Regenwasser, das sich über alle Monate des Jahres angesammelt hat. Mit diesem Wasser bewässert Lehner jetzt, da die Früchte allmählich reif werden, seine Kirschen- und Beerenkulturen.

Er habe gar keine andere Lösung gesehen, als sich mit einer eigenen Wasserversorgung gegen Trockenheit zu wappnen, sagt Lehner. Er war bei einem Praktikumsaufenthalt in den Niederlanden auf den Teich als Wasserspeicher aufmerksam geworden. Im Vergleich zu Südeuropa, wo besonders in Südfrankreich und Norditalien extreme und lang anhaltende Trockenheit herrscht, steht die Schweiz zwar gut da. Doch auch hierzulande werde Wasser auf längere Sicht zu gewissen Zeiten und an bestimmten Orten knapp werden, sagt Petra Schmocker-Fackel, stellvertretende Abteilungschefin Hydrologie beim Bundesamt für Umwelt in Bern.

Sie fügt an: «Probleme wird es vor allem im Sommer in stark landwirtschaftlich genutzten Gebieten geben. Wird es länger trocken und heiss, muss man mit weniger Wasser auskommen.»

Im Tessin ist es besonders trocken

Ist es schon so weit? Fehlt den Schweizer Bauernbetrieben bereits das Wasser? Abgesehen vom Tessin sei die Lage zurzeit nicht dramatisch, sagt Sandra Helfenstein, Sprecherin des Schweizer Bauernverbandes. «Akut leiden die Kulturen noch nicht, weil der letzte Regen nicht so lange her ist und auch reichlich Niederschlag gefallen war.» Die obere Bodenschicht sei derzeit noch genügend feucht, sodass beispielsweise die vergleichsweise rasch von Trockenheit betroffenen Kartoffeln nicht zusätzlich bewässert werden müssen.

Tatsächlich zeigt der Blick auf die neusten Daten des Forschungsprojekts Trockenheit.ch, dass in der Schweiz vorerst «leichte» bis «mittlere Trockenheit» herrscht. Im Tessin ist sie am ausgeprägtesten – dort ist der Grundwasserspiegel des Luganersees auf rekordtiefem Niveau. Obwohl es im Juni mehrmals geregnet hat, kämpft der Südkanton noch immer mit den Folgen des trockenen Winters und Frühlings.



Im Tessin herrscht starke Trockenheit: Die ausgetrocknete Flussmündung Foce della Maggia beim Lago Maggiore, fotografiert am 21. Juni in Locarno. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Die Schweizer Bauernbetriebe hoffen, dass es nicht zu lange warm bleibt und bald wieder regnet. «Die Frage ist, wie lange die nun angekündigte weitere Schönwetterphase ohne Gewitter noch andauert», sagt Helfenstein.

Auch die Gemüsebäuerinnen könnten ihre Kulturen derzeit noch bewässern. «Aktuell ist mit keinen grösseren Ausfällen zu rechnen», sagt Markus Waber, Sprecher des Verbands der Schweizer Gemüseproduzenten. Ähnlich wie Obstbauer Lehner aus dem Thurgau hätten viele Schweizer Obstbäuerinnen und -bauern in den vergangenen Jahren vorgesorgt und für ihren Betrieb eine eigene Wasserversorgung aufgebaut, sagt Beatrice Rüttimann, Sprecherin des Schweizer Obstverbandes.

Im Klettgau rentiert Ackerbau ab 2030 nicht mehr

In den nächsten Jahren dürften sich noch mehr Bauernbetriebe neu ausrichten müssen. So etwa das Klettgau, die vor allem für Spargel- und Weinanbau bekannte Region im Kanton Schaffhausen. Auch dort bleibt es im Sommer zunehmend trocken. Da es keine Bewässerungsmöglichkeiten mit Fluss- oder Seewasser gibt und im Klettgau auch keine privaten Grundwasserbrunnen bewilligt werden, müssen die Obst- und Gemüseproduzenten neue Wege finden, wie sie trotz abnehmender Sommerniederschläge ihr Geschäft weiterbetreiben können.

Eine vergangene Woche veröffentlichte Studie im Auftrag des Kantons Schaffhausen hat für viel Wirbel gesorgt. Denn laut dieser würde im Klettgau der Ackerbau ab 2030 nicht mehr rentieren, sollten die Felder weiterhin ausschliesslich durch Regen bewässert und keine weiteren Massnahmen ergriffen werden.

Die Studienautoren schlagen vor, das Grundwasser für die Bewässerung zu nutzen. Dies müsse jedoch «moderat» erfolgen, denn die Trinkwasserversorgung dürfe nicht gefährdet werden. Trinkwasser als Nahrungsmittel auf der einen Seite, Trinkwasser für den Pflanzenbau auf der anderen: Es zeichnet sich ab, dass Wasser im «Wasserschloss Schweiz» zunehmend zum begehrten Rohstoff wird und sich daran der eine oder andere Streit entzünden wird.

Auch Kühe und Schweine brauchen Wasser

Wer hat Anrecht auf wie viel? Wer entscheidet über die Verteilung? Die Wassernutzung ist unter kantonaler Hoheit. Die Kantone entscheiden, welche Gewässer während Trockenperioden genutzt werden können. «Der Bund empfiehlt den Kantonen ein vorausschauendes Wasserressourcenmanagement», sagt Petra Schmocker-Fackel vom Bundesamt für Umwelt.

Mit Blick auf den Wasserbedarf der ganzen Landwirtschaft kommt hinzu, dass auch die Nutztiere viel Wasser benötigen. Vor allem in den Berggebieten ist dies jetzt schon schwierig. «Die lokalen Quellen sind nach dem schneearmen Winter schnell ausgetrocknet», sagt Sandra Helfenstein vom Bauernverband. Das bedeutet: Nicht nur in den SAC-Hütten fehlt dann das Wasser, sondern auch in den Tränken der Alpkühe.

Anhaltende Trockenheit bringt für die Bauern weitere Probleme. Da das Grasland mit der Zeit austrocknet, können sie zu wenig Heu für den Winter einlagern. Helfenstein sagt: «Wenn die Wiesen schon im Sommer austrocknen, müssen die Bäuerinnen und Bauern ihre Tiere bereits im Sommer füttern, und zwar mit Futter, das eigentlich für die Wintermonate hätte konserviert werden sollen.»

1 / 3 Mit Wassersensoren regelt Thomas Lehner in seiner Kirschenkultur in Braunau TG, wie viel Wasser die Bäume erhalten. Foto: Urs Jaudas

Schon der Sommer 2018 hat Engpässe in der Wasserversorgung offengelegt. Im Aargau beispielsweise hatten Flüsse, Seen und Bäche nur sehr wenig Wasser. Deshalb wollten die Landwirte Wasser aus dem Trinkwassernetz beziehen.

«Ich kann über eine Smartphone-App laufend prüfen, ob tatsächlich eine Bewässerung nötig ist oder ob ich zuwarten kann.» Thomas Lehner, Obstproduzent

Damit sich dieses Szenario nicht wiederholt, versuchen viele Bäuerinnen und Bauern, möglichst Wasser einzusparen. Thomas Lehner, der Obstbauer mit eigenem Wasserteich, hat bei seinen Kulturen spezielle Bodensonden angebracht. Sie messen den Wassergehalt in zwei verschiedenen Tiefen.

«Ich kann über eine Smartphone-App laufend prüfen, ob tatsächlich eine Bewässerung nötig ist oder ob ich zuwarten kann», sagt Lehner. Auf seinem Hof setzt er zudem Tropfbewässerungssysteme ein, die effizienter und wassersparender sind als Anlagen, die grossflächig Felder besprenkeln.

Edith Hollenstein ist Wirtschaftsredaktorin. Sie schreibt vor allem über Tech-Firmen, Detailhandel/Konsum und die Kreativwirtschaft. Mehr Infos @e_hollenstein

Fehler gefunden?Jetzt melden.