Gamen auf Twitch – Ocasio-Cortez zeigt, wie Politik

auf Augenhöhe geht Die US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez hat live «Among Us» gespielt. Und dabei etwas erreicht, was vor ihr niemand aus der Politik geschafft hat. Raphael Weiss

Die New Yorker Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: Keystone

Alexandria Ocasio-Cortez schleicht durch enge, dunkle Gänge. Zusammen mit ihrem Komplizen verfolgt sie die andere Person. In einem unbeobachteten Moment ergreift AOC, wie sie genannt wird, die Chance und schneidet ihren Gegner entzwei. Ihre Augen leuchten, sie reisst den Mund auf, so als könnte sie selbst nicht glauben, was sie gerade getan hat. Halb lachend, halb geschockt von sich selbst schaut sie durch die Kamera

in die Gesichter von rund 400’000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Die New Yorker Kongressabgeordnete der Demokraten hat sich am vergangenen Dienstag als eine der ersten international bekannten Politikerinnen getraut, live zu streamen, wie sie online ein Spiel zockt. Dreieinhalb Stunden lang traf sie sich in ihrem ersten Twitch-Stream mit anderen US-Abgeordneten wie Ilhan Omar, aber vor allem mit professionnellen Gamerinnen und Youtubern, um sich in Gestalt kleiner Comic-Figuren gegenseitig umzubringen.

Das dabei gespielte «Among Us» ist ein Online-Game, nach dessen Grundprinzip schon Generationen von Teenagern und Erwachsenen gespielt haben. Manche nennen es Werwolf, andere Vampir; der Ablauf ist immer der gleiche: Mehrere Personen werden als Mörder ausgewählt, die in der Dunkelheit (ob digital erschaffen oder durch verschlossene Augen) andere Mitspieler umbringen und dann versuchen, nicht als Schuldige entlarvt zu werden. Gerade auf Youtube und Twitch ist «Among Us» das wohl derzeit beliebteste Spiel.

Auch Donald Trump ist auf Twitch

AOC ist bei weitem nicht die erste Politikerin, die einen Twitch-Account hat. Aber die Erste, die ihn wirklich sinnvoll nutzt. Donald Trump hat seinen 2019 gegründet. Beziehungsweise er wurde für ihn gegründet. Ob er überhaupt davon weiss, ist fraglich. Selbst eingeloggt hat er sich zumindest nie. Die zahlreichen Videos auf seinem Kanal sind Mitschnitte von TV-Debatten, Interviews und Parteitagen. Die Klicks bewegen sich zwischen 1000 und niedrigen fünfstelligen Aufrufen. Auch mehrere französische Ministerinnen und Minister veranstalteten im vergangenen Jahr eine Online-Diskussion auf der Plattform, aber wieder ging es ausschliesslich um Politik, und wieder waren weniger als 10’000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Alexandria Ocasio-Cortez gamt – und politisiert gleichzeitig. Video: Twitter The Recount

Immer wieder beklagen Parteien, dass sie junge Menschen nicht erreichen. An fehlendem Interesse an Politik der Unter-30-Jährigen kann das allerdings nicht liegen. Denn die Generation Z ist eine politisch sehr aktive und interessierte Generation.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass die jüngere Generation nicht akzeptiert, wenn sie von oben herab behandelt wird. Wenn Politiker sich über eigene Plattformen in ihre Welt hineindrängen wollen, ohne sich auch nur ein bisschen damit auseinandergesetzt zu haben, wie diese Welt tatsächlich aussieht, wie man sich dort verhält und wie man dort authentisch ist.

Begegnungen auf Augenhöhe als Erfolgsrezept

AOC hat einen komplett anderen Ansatz. Sie hat sich aus ihrer Komfortzone hinausbewegt, ist mutig, und vor allen Dingen zeigt sie, dass sie die Plattform und die Nutzerinnen und Nutzer respektiert. Sie begegnet ihnen auf Augenhöhe, lernt von ihnen, betont immer wieder, dass sie sehr dankbar sei, dass sie so gut aufgenommen wird und mitmachen darf.

Dieses Prinzip, sich etwas nicht einzuverleiben, nicht nur nach den eigenen Regeln spielen zu wollen, sondern auch die eigene Komfortzone zu verlassen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, hat Ocasio-Cortez schon mehrfach angewendet, wie beispielsweise bei ihrem Schmink-Tutorial für die «Vogue».

Selbstverständlich ist AOC eine extrem charismatische, eloquente und intelligente Politikerin, und nicht jeder wird mit diesem Prinzip Erfolg haben können. Doch bei allen gelungenen Publicity-Aktionen der Politikerin war der Schlüssel zum Erfolg: Augenhöhe, Respekt gegenüber dem Publikum. Genau das macht sie greifbar und vertrauenswürdig.