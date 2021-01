Super-G von Kitzbühel – Odermatt schrammt knapp am Sieg vorbei Nach den zwei Triumphen von Beat Feuz am Wochenende glänzt auch Marco Odermatt in Kitzbühel. Beim Super-G wird er Zweiter, auch Loïc Meillard fährt stark. Marcel Rohner

Nicht zufrieden, aber dann doch auf dem Podest: Marco Odermatt glänzt beim Super-G von Kitzbühel. Foto: Helmut Fohringer (APA/Keystone)

Was Ryan Cochran-Siegle, Aleksander Aamodt Kilde und Mauro Caviezel gemeinsam haben? Sie sind die Sieger der bisherigen drei Super-G-Rennen in dieser Saison. Und vor allem: Sie sind verletzt, ob wir noch einen von ihnen sehen werden in diesem Winter: unklar. Klar aber: In Kitzbühel würde es am Montag einen Premierensieg geben in dieser Saison.

Ein logischer Nachfolger des verletzten Trios wäre Marco Odermatt. Er durfte am Freitag wegen des Rennabbruchs nicht mehr starten, glänzte dafür am Sonntag als Zehnter. Und lieferte am Montag. Der Nidwaldner wurde Zweiter, und das, obwohl er mit seiner Fahrt nicht einmal richtig zufrieden war. «Ich hatte etwas Glück mit dem Licht», sagte er. Tatsächlich wurde es je länger, desto dunkler. Odermatt startete mit der Nummer 3, Fahrer mit einer Nummer höher als der 9 schafften es nicht unter die ersten fünf.

Resultate und Weltcupstand Infos einblenden Kitzbühel (AUT). Weltcup. Super-G der Männer. 1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:12,58. 2. Marco Odermatt 0,12. 3. Matthias Mayer (AUT) 0,55. 4. Christof Innerhofer (ITA) 0,59. 5. Christian Walder (AUT) 0,70. 6. James Crawford (CAN) 1,11. 7. Stefan Babinsky (AUT) 1,19. 8. Matthieu Bailet (FRA) 1,34. 9. Loïc Meillard und Andreas Sander (GER) 1,41. Ferner die weiteren Schweizer: 22. Gino Caviezel 2,04. 28. Stefan Rogentin 2,25. 33. Ralph Weber 3,12. 34. Gilles Roulin 3,14. – Out: Beat Feuz. Nils Mani. Stand. Super-G (4/7). 1. Kriechmayr 241. 2. Mauro Caviezel 225. 3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 172. 4. Mayer 160. 5. Odermatt 158. Gesamt (22/37). 1. Alexis Pinturault (FRA) 800. 2. Odermatt 607. 3. Kilde 560. 4. Marco Schwarz (AUT) 466. 5. Mayer 464. – 7. Meillard 457. 10. Feuz 378.

Für Odermatt ist es das zweite Mal, dass er in dieser Disziplin auf dem Podest steht. Und er schiebt sich damit am verletzten Kilde vorbei auf Rang 2 im Gesamtweltcup. Nur der Franzose Alexis Pinturault liegt noch vor ihm, scheint aber uneinholbar.

Der Triumph nach der Wut

Verdrängt wurde Odermatt einzig vom Österreicher Vincent Kriechmayr, kurz nach Odermatt gestartet. Für ihn liefen die Abfahrten nicht nach Wunsch, zu verkrampft war er unterwegs. Er sagte: «Es war zu viel Wut im Bauch.» Nun feiert er seinen ersten Saisonsieg. Dritter wurde sein Landsmann Matthias Mayer, der 30-Jährige stand schon am Freitag und am Sonntag auf dem Podest von Kitzbühel.

Neben Odermatt überzeugte aus Schweizer Sicht Loïc Meillard. Der Romand hatte vor diesem Rennen erst einmal Punkte im Super-G gesammelt und landete nun in Kitzbühel auf Rang 9. Er habe probiert, Spass zu haben, sagte der 24-Jährige, «das hat funktioniert». Mit Gino Caviezel startete ein weiterer aus dem Riesenslalom-Team, er fuhr auf Rang 22. Beat Feuz liess es nach seinem Double etwas lockerer angehen und verpasste im Zielhang ein Tor.