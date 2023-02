Startnummer 6 - Dominik Paris

Der Weltmeister von 2019 in Are eröffnet die Gruppe mit den zehn Besten der Startliste. Paris' Formkurve zeigte zuletzt steil nach oben. Aber: Er sorgt für den ersten Schreckmoment in diesem Rennen. Der Italiener kollidiert mit einer Torstänge, bleibt mit dem Oberköper hängen, verliert die Balance und stürzt heftig. Immerhin kann er selbst aufstehen und die Piste ohne Hilfe verlassen.