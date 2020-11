Pariser Klimaabkommen kommunal umgesetzt – Öffentliche Gebäude sollen in Wallisellen CO₂-frei werden Bis 2030 will die Gemeinde Wallisellen erreichen, dass einige ihrer öffentlichen Liegenschaften ohne klimaschädliche Emissionen auskommen. Alexander Lanner

Die Gemeinde Wallisellen möchte, dass deutlich vor dem Jahr 2050 die öffentlichen Liegenschaften – wie beispielsweise das Gemeindehaus – CO₂-neutral werden. Archivbild: Madeleine Schoder

«Das Klima geht alle etwas an.» Dies schreibt der Walliseller Gemeinderat in seinem Konzept zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens auf kommunaler Ebene, über das die Gemeindeversammlung am 2. Dezember befinden wird. Dieses geht zurück auf die Gemeindeversammlung vor rund zwei Jahren, als die allgemein-anregende Initiative «Konzept Umsetzung Pariser Klimaabkommen in Wallisellen» deutlich mit 169 Ja- zu 24 Nein-Stimmen für erheblich erklärt wurde.

Die Arbeitsgruppe Energie hat nun ein Konzept mit möglichen Massnahmen zur Zielerreichung des Pariser Klimaabkommens erarbeitet. Allgemein habe sich gezeigt, dass viel Potenzial in den im Initiativtext genannten fünf Bereichen Gebäudetechnik, Strom, Mobilität, Ernährung und Konsum vorhanden sei.