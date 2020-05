WC beim Friedhof geschlossen – Öffentliche Toilette in Niederweningen war mit Kot verschmiert Roger Wiederkehr ist Sigrist und auch zuständig für die Reinigung des WCs auf dem Friedhof. Doch die ständige Verdreckung machte die Putzerei unzumutbar. Barbara Gasser



Sigrist Roger Wiederkehr befestigt das Schild, das auf die geschlossene Toilette beim Friedhof Niederweningen hinweist, erneut an der Tür. Foto: Sibylle Meier

«Es ist eine Sauerei», sagt Roger Wiederkehr. «Erst vor zwei Jahren ist die Toilette auf dem Friedhof in Niederweningen neu gemacht worden. Wann immer ich in letzter Zeit zum Reinigen vorbeiging, sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Zudem ist das Lavabo zerkratzt.» Bis Mitte März hat der Sigrist das WC zweimal pro Woche geputzt. «Oft fand ich es in einem Zustand vor, der jeder Beschreibung spottet.» Er sei nicht heikel und wisse, was es bedeutet, Toiletten sauber zu machen. Manchmal habe er aber nicht nur die Toilettenschüssel gründlich reinigen müssen. Auch die Kacheln an der Wand und der Boden seien mit Kot verschmiert gewesen. «Mit Gummihandschuhen musste ich den Dreck abkratzen.»