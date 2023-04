Stadtparlament Bülach – Öffentlichkeit soll erfahren, wie es um Stadtpolizei steht Vor gut zwei Wochen sorgte ein Medienbericht über die Stadtpolizei Bülach für Wirbel und Verunsicherung. Nun wird aufgearbeitet und später informiert. Daniela Schenker

Das Bülacher Parlament will untersuchen, was es mit den angeblichen Missständen bei der Bülacher Stadtpolizei auf sich hat. Foto: Sibylle Meier

Das Stadtparlament Bülach hatte am Montag die offizielle Traktandenliste bereits abgearbeitet, als es um das Thema ging, das die Stadt jüngst am meisten beschäftigt: die angeblichen Missstände bei der Stadtpolizei, welche der «SonntagsBlick» unter Berufung auf Insider an die Öffentlichkeit brachte.